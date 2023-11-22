Anadolu Üniversitesi Rektörü Filistinli Öğrencilerle Buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Buluşmada öğrenciler, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkının verdiği yaşam mücadelesini anlatı. Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar ve taleplerine ilişkin konuların da ele alındığı buluşmada, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

"Devletimiz ve milletimizle Filistin'in yanındayız"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, görüşmede Gazze'de başlayan savaşın boyutlarının korkunç seviyelere ulaştığını ifade ederek, "Türk halkı, Türk Devleti her zaman Filistin halkının yanındadır." dedi.

Rektör Erdal, görüşmede Filistinli öğrencilere şunları aktardı:

"Anadolu Üniversitesi olarak her zaman olduğu gibi sizlerin yanındayız. Tüm halkımız gibi biz de sivil katliamların ve yaşanan bu trajedinin son bulması için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu ve TÖMER Müdürü M. Sami Türker de eşlik etti. Buluşmada Filistinli öğrenciler taleplerini Rektör Erdal'a ileterek destekleri için Anadolu Üniversitesi'ne teşekkürlerini sundular. - ESKİŞEHİR