Anadolu Üniversitesi Rektörü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

101 yıl önce aziz milletimiz, tarih sahnesinde yeniden ve daha güçlü bir biçimde yer almamızı sağlayan emsalsiz bir zafere kavuştu. Milletimizin, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuzla kenetlenerek kazandığı büyük zaferin, bugün 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şanlı zafer, yüce ulusumuzun ezeli ve ebedi vatanında bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya duyuran bir tutkunun eseri. Bizler de büyük zafere ilham veren ulusumuzun gösterdiği inanç, irade ve kararlılık ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve özgürlüğüne sonsuza dek hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de söz konusu vatan olduğunda, şartlar ne olursa olsun kalplerimiz tutkularımız ve sorumluluklarımız bir." - ESKİŞEHİR