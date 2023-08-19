Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programları Yaz Okulu Sınavı Bugün Yapılacak

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Açıköğretim Programları Yaz Okulu Sınavı bugün saat 14.00'da tek oturum halinde yapılacak. Sınav günü çevrede gürültü oluşumu yapılmaması ve belirli eşyaların sınav binasına girişine izin verilmemesi gerektiği duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos 2023 Pazar günü (yarın) Saat 10.15'te tek oturum halinde yapılacak.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, (şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi. - ERZURUM