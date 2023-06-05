Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, Yusuf Tekin'in karma eğitim açıklamalarını eleştirdi

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin'in geçmişte yaptığı karma eğitimin zorunlu olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Saraç, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında yer alacak bir kişi, eğitimde eşitlik ve insan hakları prensiplerini desteklemek zorundadır" dedi.

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin'in geçmişte yaptığı karma eğitimin zorunlu olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Saraç, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında yer alacak bir kişi, eğitimde eşitlik ve insan hakları prensiplerini desteklemek zorundadır" dedi.

Bugün yazılı açıklama yapan Temir Saraç, "Yusuf Tekin'in karma eğitimin zorunlu olmadığı yönündeki açıklamaları, toplumumuzun temel eğitim anlayışı ve değerleriyle çelişmektedir. Karma eğitim, kadın ve erkek öğrencilerin eşit haklara sahip olarak aynı sınıflarda ve okullarda eğitim görmesini sağlar. Bu, eşitlikçi bir toplumun inşası ve kadın-erkek ilişkilerindeki cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması açısından önemlidir" dedi.

"AÇIKLAMALARI ENDİŞE YARATMAKTADIR"

Saraç'ın açıklaması şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan atamalarda, eşitlik, insan hakları ve çağdaş eğitim ilkelerine uygunluğun gözetilmesi son derece önemlidir. Eğitim sistemi, toplumumuzun değerleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmeli ve tüm çocuklarımız için adil, kapsayıcı bir ortam sağlamalıdır. Tekin'in açıklamaları, eğitimde cinsiyet eşitliği ve insan hakları değerlerine uygun bir anlayışın yansıtılmayacağı endişesini yaratmıştır. Sağlıklı bir toplumun oluşması için bireylerin birbirinden ayrılması kadın erkek diye ayrılması değil bir arada birbirini insan görerek yaşaması temeldir. Eğer bir şeyler değişecekse bu ülkede, okula aç giden binlerce çocuktan başlanmalı. Çocuklarımız öğle yemeği yiyemiyor, okul ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İlk önce eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı."