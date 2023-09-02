Amerika Türkçe Okulu Uzaktan Eğitim Kayıtları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Amerika Türkçe Okulu uzaktan eğitim kayıtları için başvuruların başladığını duyurdu. Türkçe ve Türk kültürü dersleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler tarafından verilecek. Uzaktan eğitim, cumartesi ve pazar günleri iki ders şeklinde yapılacak. Okula yaşları 5 ila 16 olan Türk vatandaşı ve soydaşların çocukları başvurabilecek. Kurslar ücretsiz olup, son başvuru tarihi 10 Eylül'dür.