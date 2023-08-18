Amazon.com.tr Okula Dönüş Kampanyası

Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken Amazon.com.tr, ebeveynlerin ve çocukların yanında olduğunu göstermek amacıyla kırtasiye, okul ve ofis malzemeleri kategorilerinde birbirinden cazip indirimler sunduğu 'Okula Dönüş Kampanyası'nı başlattı.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken Amazon.com.tr, ebeveynlerin ve çocukların yanında olduğunu göstermek amacıyla kırtasiye, okul ve ofis malzemeleri kategorilerinde birbirinden cazip indirimler sunduğu "Okula Dönüş Kampanyası"nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül 2023'te başlayacak 2023-2024 eğitim yılı yaklaşırken uzun bir aradan sonra okula dönecek çocuklar arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu da yaşayacak. Ebeveynler de çocuklarının bu heyecanı ve mutluluğu doyasıya yaşayabilmeleri için okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şimdiden alışveriş hazırlıklarına başladı.

Amazon.com.tr de yaz tatilinden dönen aileler ve okula dönüş dönemindeki öğrenciler için birçok kategoriden binlerce ürünün muhteşem fiyatlarla sunulacağı "Okula Dönüş Kampanyası"nı duyurdu. 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında tüm Amazon müşterileri kırtasiye, okul ve ofis malzemeleri kategorilerinde cazip indirimlerden faydalanabiliyor.

Ebeveynler ve öğrenciler "Okula Dönüş Kampanyası" boyunca kırtasiyeden okul ve ofis ürünlerine uygun fiyatlar ve Amazon.com.tr'nin hızlı ve güvenli teslimat seçenekleriyle sahip olma imkanı buluyor.