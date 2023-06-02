Amasya Üniversitesi'nde Lavanta Çalıştayı Düzenlendi

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu'nda 'Suluova Koşullarında Yetiştirilebilen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Endüstriyel Yağ Üretimi Projesi' kapsamında Lavanta Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda tıbbi ve aromatik bitkiler ile lavanta üretimi, ekonomik değerleri ve kullanım alanları konularında açıklamalarda bulunuldu.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Suluova Koşullarında Yetiştirilebilen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Endüstriyel Yağ Üretimi Projesi" kapsamında Lavanta Çalıştayı gerçekleştirildi.

Yüksekokulda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, çalıştayın Amasya üniversitesi ve DOKAP'ın birlikte yürüttüğü projenin bir ayağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de potansiyelin değerlendirilmesi ve kıymetlendirilmesi açısından yeni ürünlerden maksimum derecede faydalanılması konusunda yeni ürünlere, yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu anlatan Elmacı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üçte birinde en iyi ekonomik faaliyet olarak tarım yapabiliriz. Amasya'yı, Suluova, Merzifon gibi çok geniş ovaları, güneyindeki Geldingen Ovası, doğusundaki diğer ovaları da düşündüğümüzde tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğu bir il olduğunu görmekteyiz. Buna dönük yaptığımız projeler arasında ayrıştırmanın da yapılabileceği tesisi yine DOKAP'ın destekleriyle Suluova Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurduk. Ekonomik olarak varlıklarımızın daha iyi değerlendirilmesi konusunda yaptığımız bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan akademisyenler, tıbbi ve aromatik bitkiler ile lavanta üretimi, ekonomik değerleri ve kullanım alanları konularında açıklamalarda bulundu.

Çalıştaya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova MYO Müdürü Murat Karavin ile öğretim elemanları ve çiftçiler katıldı.