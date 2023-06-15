Amasya Üniversitesi mezuniyet töreninde bir öğrenci bebeğiyle katıldı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi Gülsena Uzun, 4 aylık bebeğiyle mezuniyet törenine katıldı. Törende 4 bin öğrenci mezun oldu.

Amasya Üniversitesine bu yıl afla geri dönen Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi 29 yaşındaki Gülsena Uzun, mezuniyet törenine 4 aylık bebeğiyle katıldı.

Amasya Üniversitesinde 4 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, törende, geleceği inşa edecek gençleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Elmacı, "Amasya Üniversitesi eğitim ve bilim hayatına her geçen gün damgasını vurur hale gelmiştir. Üniversitemiz 8 fakülte, 8 meslek yüksekokulu ve diğer bölümleriyle bilime ve eğitime katkı yapmaya devam etmektedir." dedi.

Mezuniyet törenine katılan öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olan 29 yaşındaki Gülsena Uzun ise 4 aylık oğlu Ilgaz ile mezuniyet törenine katıldı.

Uzun, kucağında bebeğiyle mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "2013 yılında girmiştim bu okula, fakat okulu bitiremedim. Maalesef devamsızlıktan dolayı okuldan kaydım silinmişti. Bu sene aftan yararlandım. Birinci dönem hamileydim ve şimdi mezuniyete bebeğimle geldim. Bebeğimle mezun oldum, çok mutluyum." diye konuştu.