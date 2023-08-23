Amasya Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Dört Yeni Lisansüstü Program Açtı

Amasya Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında dört yeni lisansüstü program açtığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite bünyesinde dört yeni lisansüstü program açıldı, yeni programlarla yüksek lisans program sayısı ise 64'e yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, açılan programları tercih edecek öğrencilere başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığımız Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans lisansüstü programlarının açılması yönündeki teklifimiz uygun görüldü. Bu programların eklenmesinin ardından Amasya Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü program sayısı 37'si tezli yüksek lisans, 12'si tezsiz yüksek lisans ve 15'i doktora programı olmak üzere 64'e yükseldi. Lisansüstü program sayılarını ve kapasitesini genişletmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yeni programlarımız hayırlı olsun."