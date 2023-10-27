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Amasya Suluova'da Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Klipte Farklı Meslek Gruplarından Kişiler Konuştu

Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klipte, farklı meslek gruplarından kişiler, cumhuriyeti tanımladı. Klipte öğrencilerden doktora, sporculardan ev hanımına, esnaftan tır şoförüne, tarımdan şeker fabrikası çalışanlarına, okuma yazma kursuna katılanlardan avukata, maden işçisinden Kore gazisine, depremzede aileden öğretim görevlisine kadar pek çok farklı meslek grubundan kişi, cumhuriyetin kendileri için ne anlama geldiğini söyledi.