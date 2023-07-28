Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü rehberlik öğretmenleri tarafından Yüksek Öğretim Kurumları ( Yks ) sınavına giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Kentin 9 ayrı noktasında kurulan ücretsiz tercih danışmanlığı büroları tercih yapacak öğrenciler için tecrübelerini öğrencilere aktarıyor.

Öğrencilerin uğrak noktası olan bir alış veriş merkezinin zemin katında kurulan YKS tercih danışmanlığı bürosu öğrencilere en iyi tercihi yapmaları için hizmet veriyor.

YKS Tercih Bürosunu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Amasya'nın akademik olarak LGS'de olduğu gibi YKS'de de ciddi bir performans gösteren illerimizden birisi olduğunu dile getirdi.

Sınava hazırlanmak kadar tercihlerin de doğru yapılmasının çok önemli olduğunu bildiren Türkmen, "Okullarda rehber öğretmenlerimiz, il genelinde de rehberlik araştırma merkezlerimiz bir koordinasyon içerisinde ulaşılabilecek. Her noktada her öğrenciye mutlaka rehberlik yapabilme adına okullarımızda, Amasya'mızda 9 noktada öğretmenlerimiz hizmet veriyorlar. Burada da düz ayak uğrak bir noktada da bu hizmetin verilmesi erişim konusunda, hizmete erişim noktasında çok kıymetlidir diye düşünüyoruz." dedi.

42 yaşında tercih yapacak olan Murat Bütüner, "Yapılan sınav sonuçlarına karşılık gidilecek yerlerde tercih danışmanlarının olması gayet mantıklı ve güzel bir şey. Bundan faydalanmak da gayet makul. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani genel olarak bu tür yerler bazı kesim ve kurumlarda ücret alınarak yapılmasına rağmen burada ücretsiz olarak halka sunuluyor." ifadelerini kullandı.