Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Öğretmenler Günü'nü kutladı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdar Zeren Ortaokulu öğretmenlerini sürpriz bir ziyaret yaparak Öğretmenler Günü'nü kutladı. Polisler, öğretmenlere çikolata ve çiçek takdim etti ve öğrencilere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir ortaokula giderek sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdar Zeren Ortaokulu öğretmenlerini habersiz ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sınıfları tek tek gezen polisler, öğretmenlere çikolata ve çiçek takdim etti.

Okul Müdürü Hami Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Odamıza çiçeklerle, çikolatalarla geldiler, çok da mutlu ettiler bizi o anlamda. Böyle bir günde, böyle bir sürpriz gerçekten beklemiyorduk, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Ekipler öğrencilere de çikolata dağıtarak siber suçlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.