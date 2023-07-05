Amasya'da tarım işçilerinin çocuklarına 'Çadır Kur'an Kursu'

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Çadır Kur'an Kursu" düzenlendi.

Kursta, İlçe Müftülüğü personelince, kente başka illerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler veriliyor.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Arif Aydınlı, AA muhabirine, yaz Kur'an kurslarıyla vatanına, milletine hizmet verecek gençleri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bölgede çadır kurarak Kur'an kursu hizmeti verdiklerini belirten Aydınlı, "Çadırlarda 65 yavrumuz Kur'an kursu hizmeti alıyor. Okulda eğitimini tamamlayan yavrularımız inşallah manevi eğitimlerini de yaz kurslarında tamamladıkları takdirde memleketimiz, milletimiz ve aileleri için hayırlı nesiller olacak." ifadelerini kullandı.