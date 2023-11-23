Amasya'da öğrenciler jandarma ile buluştu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler jandarma ile buluştu. Etkinlikte öğrencilere jandarma hakkında bilgiler verildi ve araçlar incelendi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler jandarma ile buluştu.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine jandarma hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, jandarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçleri inceledi, arama köpeklerini yakından tanıdı.

Etkinlikte konuşan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı zamanda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikle öğrencilerimize jandarmamızın görevlerini ve sorumluluklarını anlatmak istedik" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise jandarma ile tanışmaktan ve bilgiler edinmekten dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.