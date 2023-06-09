Amasya'da Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi

Amasya'da anaokulu öğrencileri, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında defile gerçekleştirdi.

Dr. Hikmet Develi Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde atık malzemelerden yapılan kıyafetleri sergiledi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, çocuklara anaokulu çağlarında çevre bilincinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Anaokulunun müdürü Çiğdem Kabakçı da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında okullarında öğrenciler ve velilerin desteğiyle geri dönüşüme farkındalık oluşturmak amacıyla kıyafetler dikildiğini ve sergilendiğini ifade etti.