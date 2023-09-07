Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Mezunlar Buluşması Gerçekleştirildi

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, her sene düzenlediği mezunlar buluşması etkinliğiyle öğrencilere mezuniyet coşkusunu yaşatıyor. Etkinlikte mezunlar bir araya gelerek eski günleri yad etti ve okul ruhunu canlı tuttu.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi, her sene geleneksel olarak düzenlediği mezunlar buluşması etkinliğinde, öğrencilere mezuniyet coşkusunu bir kez daha yaşattı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi'nde, mezunlar buluşması etkinliği her sene olduğu gibi bu yıl da coşku ile gerçekleştirildi. Etkinlikte mezunların bir araya gelerek eski günleri yad etmelerinin, okul ruhunu canlı tutmanın ve mezunlar arasındaki bağları güçlendirmenin amaçlandığı ifade edildi. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Talip Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mezunlar buluşması, Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi'nin mezuniyet sonrası süreçte öğrencileriyle olan iletişimini güçlendirmek ve mezunlar arasında bir ağ oluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, mezun olduktan sonra da okullarına bağlı kalmak ve birlikte başarı hikayeleri yazmak adına bu tür etkinliklere büyük bir ilgi gösteriyor" diye konuştu. - SAKARYA