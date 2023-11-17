Altınbaş Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Altınbaş Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, törende yaptığı konuşmada üniversitenin başarılarından ve uluslararası öğrenci sayısının artışından bahsetti.

Altınbaş Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi'ndeki Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan, 2023'ün kendileri için hem mutluluklarla dolu olduğunu hem de hüznü yaşadıkları bir yıl olduğunu söyledi.

Erhan, 2022-2023 akademik yılında öğrencilerin ve akademisyenlerin bilim, spor ve sanat alanında önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "TÜBİTAK Teknofest'te daha önceki üçüncülüklerimizin yanına bu yıl bir de birincilik ekledik. Hocalarımız ve öğrencilerimiz Avrupa Birliği Horizon, TÜBİTAK ve ISCA başta olmak üzere çok sayıda bilimsel proje desteği kazandılar." dedi.

Prof. Dr. Erhan, 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 1 enstitü ile 13 bin 500 öğrenciye eğitim veren üniversitenin, 105 ülkeden 6 bin 500 uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yaptığını aktardı.

Bundan 10 yıl önce Türkiye'de 20 bin olan uluslararası öğrenci sayısının bugün 300 binlere ulaşmasında üniversitelerinin katkı verdiğini dile getiren Erhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2030'da 500 bin uluslararası öğrenciyi Türkiye'de okutma hedefine ulaşabilmek için de var gücümüzle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm paydaşları olarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erhan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 50 binden fazla kişinin acısını derinden hissettiklerini dile getiren Erhan, "Depremlerde 2 öğrencimizi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Depremlerden sonra Türk milletinin göstermiş olduğu üstün dayanışma ruhunun bir parçası olarak maddi manevi büyük gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir diğer hüznü ve acıyı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucu yaşadıklarını belirten Erhan, şunları kaydetti:

"Filistin'de insanlığa karşı suçların ders kitabını yazarcasına sivillerin üzerine bomba yağdıranları, onlara çanak tutanları, omuz verenleri şu ana kadar katledilen 13 bin 500 canı görmezden gelenleri, yıkılan camiler, hastaneler, kiliseler, bombalanan pazar yerleri, üniversiteler, okullar, yerleşim yerleri karşısında kafalarını kuma gömenleri, vicdan sahibi olan hiç kimse unutmayacak. Altınbaş Üniversitesi'nde 400 Filistinli kardeşimiz eğitim görüyor. Bunların 120'sinin aileleri Gazze'de ve Batı Şeria'daki işgal altındaki topraklarda yaşıyor. Filistinli 1 doçent öğretim üyemizin ailesi Gazze'de. Tümünün acılarını ve endişelerini paylaşıyoruz. Bu noktada YÖK'ün öncülüğünde başlatılan Filistinli öğrenciler ve akademisyenlerle dayanışma faaliyetlerinde tüm üniversitelerimizle beraber aktif olarak yer alıyoruz. İnsanlığın müşterek vicdanının Filistin'de sergilenmekte olan müşterek zulmü eninde sonunda durduracağına inanıyoruz."

"İnsanlığa faydalı olabilmek, hizmet edebilmek için yola çıktık"

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş da insanları geleceğe hazırlamanın, en iyi şekilde yetiştirmenin ve en donanımlı şekilde eğitmenin yolunun üniversitelerde olduğunu söyledi.

Altınbaş ailesinin insanların hayat standardını yükseltmek için elinden gelen çabayı gösteren bir aile olduğunu vurgulayan Altınbaş, "Dedik ki biz bir üniversite kuralım ama İngilizce eğitim versin ve bütün dünyadan öğrenci kabul etsin. Yurt dışına gitme fırsatını bulamayan Türk öğrencilerimizin de bu ağdan faydalanacağı bir ortam yaratalım düşüncesinden hareket ederek bu üniversite doğdu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rektör Prof. Dr. Erhan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Altınbaş tarafından çalışmalarıyla ödüle layık görülen akademisyenlere ödülleri takdim edildi.