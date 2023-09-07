Almanya'da okullarda öğrenci kıyafetlerine yönelik kural önerisi

Almanya'da Federal Veliler Birliği (Bundeselternrat) Başkanı Christiane Gotte, okullarda öğrencilerin kıyafetlerine yönelik kural getirilmesi önerisinde bulundu.

Gotte, Alman basınına yaptığı açıklamada, okul yönetimlerinin kıyafete yönelik kurallar getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmalarını tavsiye ettiklerini, daha sonra bu uzlaşmanın okul yönetmeliğine alınması gerektiğini belirtti.

Böylelikle bu kuralları ihlal edenlere yönelik yaptırımlar uygulanabileceğini aktaran Gotte, "Öğrenciler evlerine gönderilebilir ve düzgün giyinmelerini isteyebiliriz." ifadesini kullandı. Gotte, bunun "uygunsuz, pasaklı, yırtık veya açık kıyafetle" ilgili bir durum olduğunu vurguladı.

Özellikle annelerin kıyafet kurallarının getirilmesini sabah çocuklarıyla yapılan tartışmalar açısından bir avantaj olarak gördüklerini aktaran Gotte, "Her okulun bir kıyafet yönetmeliğine sahip olması gerektiğini söylemiyoruz. Ancak her okul bunu kendi bünyesinde tartışmalı. Daha sonra kıyafet kuralına ihtiyaç duyulmadığı sonucuna varılırsa bu da bizim için bir sorun olmaz." şeklinde konuştu.

Gotte, genel kıyafet düzenlemesinin Almanya'daki federal bir sistemde uygulanmasının pek mümkün olmadığına işaret etti.

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll ise okullarda kıyafet kurallarının uygulanmasına karşı çıkarak, "Tarihimiz nedeniyle Almanya'da özgürlüğe farklı bir yönelimimiz var. Bir tişörtün ne kadar uzun olabileceğini belirleyen bir ifadeyi bulmak pek mümkün olmaz." dedi.

Düll, giyim tarzının çok fazla resmi olmamasının ve rahat olmasının toplumdaki genel eğilimden kaynaklandığına işaret ederek, "Ancak okulun bir plaj ya da kulüp olmadığı da açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim ve Öğretim Derneği (VBE) Başkan Yardımcısı Tomi Neckov da okul üniformaları veya tek tip kıyafetlerin ebeveynlerin ve çocukların "kendi kaderini tayin etme hakkına" müdahale olacağını kaydetti.