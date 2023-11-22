Almanya Büyükelçisi Ankara'da İklim İçin Bilim Okulda Projesinin Açılışını Yaptı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, başkentte bulunan bir özel ortaokulda, 'İklim İçin Bilim Okulda' projesinin açılışını yaptı. Proje kapsamında, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine iklim değişikliği ve sıfır atık bilincini öğretmeyi amaçlayan, interaktif tiyatro gösterisi tertip edildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, başkentte bulunan bir özel ortaokulda, "İklim İçin Bilim Okulda" projesinin açılışını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun destekleriyle başlatılan proje kapsamında, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine iklim değişikliği ve sıfır atık bilincini öğretmeyi amaçlayan, interaktif tiyatro gösterisi tertip edildi.

Etkinliğin ve projenin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Schulz, gösteri öncesinde okul yönetimine hediye verdi.

Jürgen Schulz, sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekerek iklim değişikliğinin giderek belirginleştiğini, bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Öncelikli görevin hükümetler ve siyasetçilere düştüğünü ifade eden Schulz, Türkiye ve Almanya'nın iklim ve çevrenin korunması hususunda sıkı işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Schulz, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) düzenleneceğine işaret ederek dünyanın her yerinden temsilcilerin, iklim krizine çözüm arayacağını belirtti.

Sürdürülebilirliği devam ettirmek için herkesin katkıda bulunabileceğini dile getiren Schulz, ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda ışıkları kapatmak gibi küçük eylemlerin, çevrenin korunması hususunda önemli olduğunu söyledi.

"İklim İçin Bilim Okulda" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerindeki öğrenciler için de etkinlikler düzenlenecek.