Almanca, Türklerin Almanya'da kariyer fırsatlarını artırıyor

Yabancı dil öğrenme platformu Preply'in Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, Almancanın Türkler için Almanya'da kariyer fırsatlarını artırdığını belirtti. Almanca öğrenmenin Türklerin sosyal etkileşimlerini artırdığını ve iş dünyasındaki fırsatlara erişimini kolaylaştırdığını söyleyen Sivişoğlu, Almanca'nın dünya genelinde birçok şirketin resmi iş dili olarak kabul edildiğini ifade etti.

Yabancı dil öğrenme platformu Preply'in Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, kariyer fırsatları nedeniyle Almancanın uygulamada en çok öğrenilen ikinci yabancı dil olarak öne çıktığını söyledi. Sivişoğlu, "Dil, toplumların birbirleriyle iletişim kurmasında, kültürler arasında anlayışın oluşmasında ve dostluğun pekişmesinde temel kritik bir rol oynuyor. Almanca öğrenmek, Türklerin Almanya'da daha iyi bir yaşam sürmesini sağlıyor, sosyal etkileşimlerini artırıyor ve iş dünyasındaki fırsatlara erişimini kolaylaştırıyor" dedi.

Günümüzde 135 milyon kişinin konuştuğu Almancanın 2022'de en çok konuşulan diller arasında 12'nci sıraya yerleştiğini söyleyen Ali Sivişoğlu, Türkler başta olmak üzere dünya genelindeki birçok kişinin kariyerine ya da eğitimine Almanya'da devam etmek için online kurslara yöneldiğini dile getirdi. Sivişoğlu, "Almanya Federal Meclisi'nin (Bundestag) göçmenlik yasa tasarısıyla ilgili reformu onaylaması, ülkeye daha fazla kalifiye işçi alımının önünü açtı. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yayımladığı rapor, Almanya'da işverenlerin sektörlerindeki yaklaşık 630 bin açık pozisyonu hala dolduramadığını ortaya koyarken, ülkede istihdam açısından en çok sağlık sektöründe hemşirelere, elektronik ve otomotiv mühendislerine, eğitimde bilişim ve teknoloji alanlarında akademisyenlere, aynı zamanda aşçı, inşaat, metal ve ağır sanayi işçilerine ihtiyaç duyuluyor. Bu iş olanaklarıyla Avrupa'nın kapısını çalmak isteyenler ise önce Almanca öğrenmeye yöneliyor" diye konuştu.

"ALMANCA, DÜNYA GENELİNDEKİ BİRÇOK ŞİRKETİN DE RESMİ İŞ DİLİ OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Sivişoğlu, "Dil bilmek sadece iletişim kurmaya değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanımaya da olanak tanıyor. Bu dillerin ilk sıralarında da Almanca geliyor. Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Almanya'nın kapılarını açıyor. Son yıllarda AB'nin öncelikli dillerinden biri haline gelen Almanca, dünya genelindeki birçok şirketin de resmi iş dili olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Almanca bilmek, iş dünyasında rekabet avantajı yaratıyor, başarıya giden yolu kısaltıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın pek çok kişi için refah bir yaşam vaat ettiğini belirten Sivişoğlu, "Tam da bu noktada, Almanca öğrenerek kendine yeni fırsatlar yaratmak isteyenlere rehberlik ediyoruz. Öğrenme tercihlere, hedeflere, yeterlilik seviyesine göre kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle yerli öğretmenlerle birebir online Almanca dersleri sunuyoruz. Almanya, yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşının yaşadığı önemli bir ülke olarak konumlanıyor ve buraya yönelik yerleşme talepleri her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Almanca, Preply uygulamamızda en çok öğrenilen ikinci yabancı dil olarak öne çıkıyor. Dil, toplumların birbirleriyle iletişim kurmasında, kültürler arasında anlayışın oluşmasında ve dostluğun pekişmesinde temel kritik bir rol oynuyor. Almanca öğrenmek, Türklerin Almanya'da daha iyi bir yaşam sürmesini sağlıyor, sosyal etkileşimlerini artırıyor ve iş dünyasındaki fırsatlara erişimini kolaylaştırıyor" dedi.