Alaşehir Üzüm Festivali'nde Kelter Taşıma Yarışması

- Üzümün memleketinde kıyasıya yarış

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sene yapılan kelter taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Biri kadın toplam 31 kişinin katıldığı yarışmada her biri 20 kilogram olan 2 kelteri omuzlarında taşıyan yarışmacılar 500 metrelik parkurda yarıştı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan '5'inci Uluslararası Alaşehir Üzüm Festivali' renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Festivalin en ilgi çekici aktivitelerinden biri olan kelter taşıma yarışması da adeta nefesleri kesti. 500 metrelik parkurda omuzlarındaki 40 kilogramlık üzüm sepetleriyle birincilik için yarışan katılımcıların bazılarının oldukça zorlandıkları görüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan '5'inci Uluslararası Alaşehir Üzüm Festivali' çerçevesinde geleneksel hale gelen kelter taşıma yarışması yapıldı. 40 yaşındaki Zeliha Sivritaş bu yıl yarışmaya katılan tek kadın yarışmacı oldu. Yarışı tamamlamayı başaran Zeliha Sivritaş'a özel ödül verilirken, kelter taşıma yarışmasına Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu da destek amacıyla temsili olarak katıldı.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Alaşehir'de bir yandan hummalı bir şekilde üzüm hasadı devam ederken, Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 5'inci Üzüm Festivali'nde unutulmaz anlar yaşanıyor. Kelter taşıma yarışmasına biri kadın olmak üzere 31 kişi katıldı. 20'er kilogramlık iki ketlerle toplam 40 kilogramlık üzüm sepetlerini en hızlı şekilde taşıyarak kıyasıya mücadele eden yarışmacılara destek olmak için, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu da yarışmaya temsili olarak katıldı.

Sevgi Yolundaki Pazar Camii önünden başlayıp, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar yaklaşık 500 metre uzunluğundaki parkurda yapılan yarışmaya katılan bazı yarışmacılar, ağırlığa dayanamayarak kelterleri düşürüp, yarışmadan çekildi. Bazı yarışmacılar da yürüyerek de olsa yarışmayı tamamladı. Yarışmada Selahattin Eser 1 dakika 16 saniye ile birinci, 1 dakika 24 saniye ile Uğur Özcan ikinci, 1 dakika 26 saniye ile Mustafa Çetin ise üçüncü oldu. Yarışmada birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın hediye edildi.

"Amacımız Alaşehir'i ve üzümü tanıtmak"

Kelter yarışmasına destek vermek amacıyla sembolik olarak kelter taşıyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Üzümde hasat dönemi devam ediyor. Hasat döneminde kelter çekme yarışmasıyla festivalimize devam ediyoruz. Alaşehir üzümün başkenti. Bu gençler bizim bağ arasından kelter dediğimiz üzüm sepetlerini Pazar Camiinden meydana kadar taşıyarak dereceyle bitirmiş gençlerimiz. Zaten bu işi her zaman yıllardır yapıyorlar. Kendilerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada katılımda bir sınırlama yok. Diğer il ve ilçelerden de üzümcülerimiz gelir bu yarışmaya katılım olursa çok memnun oluruz. Onları da burada görmekten mutlu oluruz." dedi.

Birinci gelen Selahattin Eser, "Yarışmaya ilk kez katıldım birinci oldum çok mutluyum" derken, kadın yarışmacı Zeliha Sivritaş ise, "Erkeklerin yaptığı işleri kadınlarda yapabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kadının bu yarışmaya katılmasını bekliyorum. 40 yaşındayım 20 yaşındaki erkeklerle kıyasıya yarıştım. Kadın isterse her şeyi başarır." diye konuştu.