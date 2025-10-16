Haberler

Alaşehir'de İlk Bilim Şenliği Düzenlendi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, TÜBİTAK 4007 desteğiyle gerçekleştirilen ilk Bilim Şenliği, üç gün boyunca sürecek etkinliklerle öğrencilere bilim ve teknolojiye ilgilerini artırmayı amaçlıyor. 6 bin öğrencinin katılması beklenen şenlikte birçok farklı atölye yer alıyor.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, TÜBİTAK 4007 desteğiyle ilk kez Bilim Şenliği düzenlendi. Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında başlayan şenlik, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alaşehir ilçesinde, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde TÜBİTAK 4007 desteğiyle Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında ilk kez Bilim Şenliği düzenlendi. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin proje yürütücülüğünü Ayla Serpil Kaya üstlenirken, şenliğe Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi Bilim Yunusemre, Alaşehir Kaymakamlığı, Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi. Yaklaşık 6 bin öğrencinin ziyaret etmesi planlanan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

UYGULAMALI ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Üç gün sürecek şenlikte, okul öncesinden lise düzeyine kadar öğrenciler, 10-15 kişilik gruplar halinde 30-40 dakika süren 41 farklı atölyeye katılacak. Atölyelerde çömlek yapımı, cam sanatları, ebru, model uçak, drone, planetaryum, yapay zeka, robotik, 3D üretim ve kodlama gibi uygulamalı etkinlikler yer alıyor. Bu yıl öne çıkan atölyeler arasında 'Gökyüzüne Yükselen Teknolojiler', 'Doğadan Hayata Biyomimikri', 'Planetaryum ile Uzay Keşif Zamanı', 'Topraksız Tarım', 'Yapay Zeka Araçları' ve 'Camın Büyüsü Işığın Renklerle Dansı' yer aldı.

'BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve bilime ilgilerini artırmak amacıyla şenliği düzenlediklerini belirtip, Alaşehir'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bilim insanı, sanatçı, mühendis ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Üç gün boyunca 6 bin öğrencimizin şenliğimizi ziyaret etmesini bekliyoruz dedi.

Alaşehir'de ilk kez tanıtılan 'Ada' isimli robotlar ise açılışta çökertme oynayıp kurdeleyi tutarak izleyenlerin ilgisini topladı.

