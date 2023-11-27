Alanya'da Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi dağıtıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde, vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

Alanya Karadenizliler Derneği'nin düzenlediği Hamsi Festivali'ne katılım yoğun oldu. İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen festival hakkında konuşan Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Muhammet Köse, Alanya'da Karadeniz kültürünü tanıtmaktan dolayı mutluyuz. Burada bugün 5 ton hamsi dağıtıyoruz. Hamsiler öldüğünü anlasın diye helvasını da ikram ediyoruz. Ayrıca etkinlikte yöresel sanatçılarımız sahne alacak. Karadeniz'den gelen organik ürünler var ve yöresel ürünleri stantlarımız var diye konuştu.

'BİR SONRAKİ FESTİVALDE 15-20 TON ANCA YETER'

Konuşmasında Alanya'da, Karadeniz kültürünü yaşatmak ve Alanya ile Karadeniz'i bütünleştirmek istediğini söyleyen Köse, festivalde görünen tablodan mutlu olduklarını da belirtti. Köse, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirttiği açıklamasında, bir sonraki festivalde 15-20 ton hamsinin ancak yeteceğini ifade etti. 2 sürecek etkinlikte, açılan stantlarda, Karadeniz yöresine ait ürünler ziyaretçilerinin belgesine sunuldu.