Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi Sporcuları Samsun Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti

2022-2023 eğitim öğretim yılında okul sporlarında derece yapan sporcular, Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ı ziyaret etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Teyyare, Okul Müdürü Nurcan Bolat, Beden Eğitimi Öğretmeni Cihat Akay, Türkiye Üçüncüsü Kız Bocce Takımı sporcuları Nursultan Helvacı, Sevdanur Mete, Semanur Mete, Cennet Yılmaz ve Dilara Azra Ak ile Güreşte 44 kiloda Türkiye İkincisi olan İbrahim Çakmak yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, başarılı sporcularla sohbet ederek antrenörlerini ve kendilerini tebrik etti. Okulda yürütülen sportif ve kültürel etkinlikler hakkında Okul Müdürü Nurcan Bolat'tan bilgi alan Ağar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Teyyare ise öğrencilere spor malzemeleri konusunda destek olacaklarını söyledi.