Alaçam Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, merkezde açılan 3 bin 800 farklı branşta kursa katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından eğitim öğretim yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Alaçam HEM Müdürü Ersin İleri, serginin açılışında yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinde 3 bin 800 farklı branşta kurs açıldığını söyledi.

Merkezlerinde el sanatlarından sportif faaliyetlere, müzikten halk oyunlarına, okuma yazma kurslarından Kur'an-ı Kerim kurslarına kadar 7'den 77 yaşına kadar herkesin istek ve arzularına göre kurs düzenlendiğini belirten İleri, kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı çalışmaların bulunduğu serginin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.

Programa Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile davetliler ve kursiyerler katıldı.