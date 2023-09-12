Aksaray Bilim Festivali Türksat Sponsorluğunda Başlıyor

Aksaray Bilim Festivali, Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda 15 Eylül Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açacak. Festival, Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında düzenleniyor ve 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımı öngörülüyor. Etkinlik, bilim ve teknoloji üreten firmaları bir araya getirerek genç nesillerin ilgisini artırmayı hedefliyor.

Aksaray Bilim Festivali, Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda 15 Eylül Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.

???????Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Aksaray Bilim Merkezi ve TÜBİTAK'ın ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Aksaray Bilim Festivali, Aksaray Bilim Merkezi yanında 20 bin metrekarelik bir alanda 15 - 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivale, 100'den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımı öngörülüyor.

Etkinlik, Türkiye'nin bilim ve teknoloji üreten firmalarını buluşturmayı, genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Geçen yıl 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festivalin açılış törenine ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı bekleniyor.