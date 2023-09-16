Aksa Elektrik'in 'Senin Enerjin Senin Resmin' yarışmasının sonuçları açıklandı

Aksa Elektrik tarafından düzenlenen 'Senin Enerjin Senin Resmin' yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, tüm katılımcılar adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapıldı.

Aksa Elektrik'in bu yıl 5'incisini düzenlediği "Senin Enerjin Senin Resmin" yarışmasının sonuçları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihine, gelişimine, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, ülkenin sahip olduğu değerlere dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışmanın sonunda 10 çocuğa ödül verildi.

5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin katılabildiği yarışmada, öğrenciler, çizdikleri resimleri Aksa Elektrik'in resmi sosyal medya hesaplarına göndererek paylaştılar.

Yarışmada birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye dijital saat, dereceye giren 7 çocuğa bin lira değerinde hediye çeki verilirken, katılan tüm öğrenciler adına afet bölgesindeki çocukların nitelikli eğitim desteği alması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağış yapıldı.

Yarışmada dereceye giren eserler, şirketin sosyal medya hesapları ve internet sitesi aracılığıyla duyuruldu.

Kazanan öğrencilerin çizdiği resimler, Aksa Elektrik'in internet sitesinden görülebilecek.