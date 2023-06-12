Akıncılar'da YKS'ye hazırlanan öğrencilere motivasyon kahvaltısı

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon kahvaltısı düzenlendi. Programa Kaymakam Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Hasan Şen, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.