Akıncılar'da Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ilkokul öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde müzikli gösteri sundu ve etkinlik sonunda ödüllendirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ilkokul öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Akıncılar İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde müzikli gösteri sundu. Öğrencilerin gösterisi beğeniyle izlendi.
Kaymakam Tarık Safa Kahveci, etkinliğin sonunda öğrencileri madalya ve başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Etkinliğe, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Eğitim