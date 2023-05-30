Akdeniz Belediyesi Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde Yeni Dönem Kurslar Başlıyor

Akdeniz Belediyesi Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde yeni dönem 'Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık', 'Bilgisayar Destekli Muhasebe', 'AUTOCAD 3DS MAX', 'WEB Tasarımı' kurslarının başlacağı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinin, 'Yetkin Belgeli İşgücü Akdeniz'in Dinamik Gücü' sloganıyla geçen yıllarda da düzenlediği mesleki ve beceri kursları yeniden başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde yeni dönem 'Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık', 'Bilgisayar Destekli Muhasebe', 'AutoCAD 3DS MAX' ve 'WEB Tasarımı' kursları verilecek. Uzman eğitmenler gözetiminde verilecek olan kurslara son başvuru tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak açıklandı.

Gençleri merkezde verilecek mesleki kurs ve eğitimlere katılmaya davet eden Akdeniz Belediye Mustafa Gültak, "Geleceğimiz olan gençlerimizi önemsiyor, onlara daha güzel ve kaliteli bir yaşam ve gelecek için çalışıyoruz. Nitekim lise veya üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin eğitim süreçlerine destek veriyoruz. Sporun farklı dallarında başarılı olan gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, her türlü katkıyı sağlıyoruz. Gençlerimizin meslek edinmesi ve iş dünyasına, istihdama katılması da bizim için öncelikler arasındadır. Bu nedenle belediyemizin bir okul gibi, bir atölye gibi çalışması ve üretmesi için projeler üretiyoruz. Bu düşünceyle gençlerimize çağrım Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde, alanında uzman eğitimcilerin vereceği kurslardan birini seçip, eğitim sürecini tamamlamaları ve iş yaşamına bir adım önde başlamalarıdır. Nitekim bugüne dek onlarca gencimiz, aldıkları bu kurs ve mesleki eğitimler sayesinde istihdama katıldı" dedi.

Kurslara başvurup meslek ve beceri sahibi olmak isteyen en az lise mezunu gençler, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat başvurabilecekleri belirtildi. - MERSİN