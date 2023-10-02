Akasya Sokak Lezzetleri Festivali Başlıyor

Geleneksel Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde Türkiye'nin dört bir yanından ustaların hazırladığı sokak lezzetleri, eğlenceli aktiviteler ve müzik performanslarıyla misafirlerle buluşacak.

Geleneksel Akasya Sokak Lezzetleri Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek festival 7 - 8 Ekim tarihlerinde eğlenceli aktiviteler, müzik performansları ve Türkiye'nin dört bir yanındaki ustaların maharetli ellerinden çıkan en sevilen sokak lezzetlerini damak tadına düşkün misafirler ile buluşturacak.

Akasya AVM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akasya, 7-8 Ekim tarihlerinde Akasya Retro Lunapark'ta benzersiz bir Sokak Lezzetleri Festivali'ni deneyimlemeye bekliyor. En sevilen sokak lezzetlerini bir araya getiren ve lezzet tutkunlarını buluşturan Akasya, Sokak Lezzetleri Festivali ile dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Akasya, 'Sokak Lezzetleri Festivali' ile Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait lezzetleri, damak tadına düşkün misafirleri ile buluşturacak. İki gün sürecek festivalde misafirler sokak lezzetlerini keşfetme fırsatını bulurken, eğlenceli aktiviteler ve müzik performansları ile de keyifli vakit geçirecek."