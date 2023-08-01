Akasya Açık Hava Sineması 16 Ağustos'ta Başlıyor

Akasya Açık Hava Sineması, 16 Ağustos'ta başlayacak ve 2 Eylül'e kadar ücretsiz olarak devam edecek. Sinemaseverlere çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:00'de filmler sunulacak. Programda 'Barbie' gibi ses getiren filmler de yer alacak.