Akasya Açık Hava Sineması 16 Ağustos'ta Başlıyor
Eğitim Haberleri
Akasya Açık Hava Sineması, 16 Ağustos'ta başlayacak ve 2 Eylül'e kadar ücretsiz olarak devam edecek. Sinemaseverlere çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:00'de filmler sunulacak. Programda 'Barbie' gibi ses getiren filmler de yer alacak.
Akasya Açık Hava Sineması 16 Ağustos'ta başlıyor. 2 Eylül'e kadar ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Bu filmler arasında son dönemde oldukça ses getiren 'Barbie' de yer alıyor.
Geleneksel hale gelen sinema etkinliği her çarşamba ve cumartesi saat 21: 00'de yapılacak.
Akasya Retro Lunapark'ta gösterilecek filmlerin programı şöyle:
"16 Ağustos Çarşamba - Balina,
19 Ağustos Cumartesi - Neşeli Çiftlik,
23 Ağustos Çarşamba - Kurak Günler,
26 Ağustos Cumartesi - Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?,
30 Ağustos Çarşamba - Servet Operasyonu,
2 Eylül Cumartesi-Barbie."