Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde elde edilen ürünlerin geliri ile 100 öğrenciye burs imkanı sağlandı. Üniversite, uygulamalı tarım alanında gerçekleştirilen üretimle öğrencilere pratik eğitim ve burs imkanı sunuyor.

Akademik ürünlerin geliri öğrencilere burs oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde elde edilen ürünlerin geliri ile 100 öğrenciye burs imkanı sağlandı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde elde edilen ürünlerin geliri ile 100 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde görevli Öğr. Gör. Volkan Yörük, uygulamalı tarım alanında gerçekleştirilen üretim hakkında açıklamalarda bulundu.

Yörük verilen eğitime dair yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize mesleğin teorik eğitimlerinin yanı sıra Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne ait uygulama seralarımızda ve tarım alanlarımızda uygulamalı eğitim veriyoruz. Burada öğrencilerimiz topraktan, fide dikiminden, kültürel işlemlerden ve ürünü kasaya koyuncaya kadar bütün süreci yakından takip ederek tecrübe sahibi oluyor. Bu uygulamalı eğitim sonunda öğrenciler pratik eğitim kazanarak mezun olduklarında mesleklerine daha kolay alışacaklar. Buradaki üretimimizde hiçbir kimyasal madde kullanmadan Sivas Organik Tarım AŞ'nin ürettiği solucan gübresini kullanarak, organik tarıma dair temel eğitim veriyoruz" dedi.

Akademik ürünler bursa dönüştü

Elde edilen hasat hakkında bilgi veren TUAM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, "Seramızdan çıkan hasadımızı gerek üniversite personelimize gerekse Sivas'taki vatandaşlarımıza vakıf üzerinden satarak gelir elde ediyoruz. Bu gelirle de yılda yaklaşık 100 öğrenciye burs vermekteyiz. Sevgili öğrencilerimizin, geleceğin mesleği olan tarım mesleğine yönelmelerini istiyoruz. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından desteklenen proje ile ata buğday çeşitlerini yetiştirerek bölgemizde çeşitliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.