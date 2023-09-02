AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş: Sinop Gelincik Ortaokulu'nun yapım çalışmaları başladı

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, 24 derslikten oluşan Sinop Gelincik Ortaokulu'nun yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.

Maviş yaptığı açıklamada, okul inşaatı için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını dile getirdi.

Gelincik Mahallesi'nde bulunan Gelincik Ortaokulunun yapımı için ilk kazmanın vurulduğunu belirten Maviş, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak okulun eğitime açılacağını kaydederek, "24 derslikli Gelincik Ortaokulu'nun yapım çalışmaları başladı. İlk kazma bugün vuruldu. Sinop'a ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.