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AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan YKS öğrencilerine başarı mesajı

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan YKS öğrencilerine başarı mesajı

Eğitim Haberleri

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, YKS'ye girecek öğrenciler için bir mesaj yayımlayarak başarılar diledi. Çopuroğlu, öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek için sınavda dualarının yanlarında olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, YKS'ye girecek öğrenciler için bir mesaj yayımlayarak başarılar diledi.

Çopuroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim. Öğrencilerimiz hayallerini gerçekleştirmek için sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Hafta sonu yapılacak olan sınavda bu süslerden sadece biri. Hayatımızın her aşamasının bir sınav olduğunu unutmayalım. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bu anlamda emek veren, ter döken, kaygı çeken her öğrencimize, yavrumuza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, zihin açıklığı versin. Sınav önemli ama hayattan daha önemli değil. Başta şehrimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm yavrularımıza tekrardan başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Şaban Çopuroğlu Milletvekili Kayseri YKS Eğitim Haberler

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