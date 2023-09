AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kırşehir İl Başkanı Ünsal, mesajında çocukların ve gençlerin yeni neslin mimarı olacaklarını öğretmen ve idarecilerin ise büyük bir aşk ile görev başında olduğunu söyledi. Kalkınma ve gelişme yolunda AK Parti iktidarının çalışkan insan varlığıyla çıtayı her gün yükselttiğini söyleyen Ünsal açıklamasında, " Ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır. Türkiye'nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir. Tarihine, kültürüne, değerlerine saygılı iyi insan yetiştirmek tüm eğitim-öğretim sistemimizin ortak amacıdır. Türkiye, son 21 yılda eğitim-öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor. Her alanda yenilikler yapıldığı gibi en önemli gelişmeler eğitimde olmuştur. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatıp, yetişmiş insan gücümüzü eğitimle arttırarak, ekonomimizi, toplumumuzu ve demokrasimizi geliştirme gayreti içinde olduk. Her zaman eğitimi önceliklerimizin başına aldık" dedi.

İl Başkanı Ünsal, Kırşehir'in eğitimde her zaman marka olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR