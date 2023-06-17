AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'tan YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere başarılar diledi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, yayımladığı mesajında, "Sevgili öğrencilerimizin ve onları yetiştiren vefakar velilerimizin hayatlarında dönüm noktası olan üniversite sınavları hem gençlerimizin kendi hayatlarına hem de ülkemizin istikbaline yön veren, geleceğimizi teminat altına alan kıymet-i harbiyesi yüksek imtihanlardır. Bu imtihanlardan geçerek, yarın ülkemizin yönetim, eğitim, sağlık, sanayi gibi alanlarında söz sahibi, karar verici konumunda bulunacak olan gençlerimizin vazife bilinciyle hareket edip, vatanımızı kalkındıracaklarına olan inancım tamdır. Üniversite sınavına girecek olan bütün öğrenci kardeşlerime ve onları yetiştiren, destekleyen bütün velilerimize başarılar ve kolaylıklar dilerim" dedi. - ADIYAMAN