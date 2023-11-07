Ailelerinden ve akrabalarından haber alamayan Filistinli öğrenciler endişeli

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşayan ailelerinin can güvenliğinden endişe ediyor. İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren ailelerinin yaşadığı tehlike, Filistinli öğrencileri de derinden etkiliyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdüren Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerinde yaşayan ailelerinin hayatından endişe duyuyor. Ailelerinden uzakta yaşamanın son derece zor olduğunu söyleyen öğrenciler, akrabalarının can güvenliği için kaygılanıyor. İsrail'in Filistin'e yönelik bombardımanı ve çatışmaları sırasında ailelerinin yaşadığı tehlikeden Filistinli öğrenciler de etkileniyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da Filistinli öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip, aileleriyle olan iletişimleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Umarım biran önce savaş biter

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerden Dunia Alborra, akrabalarından haber alamadıkları için endişeli olduklarını söyleyerek, " Filistin'de şu an mücadele eden birçok akrabalarımız var, maalesef onlardan haber alamıyoruz. Acaba sağlar mı ondan da haberimiz yok umarım biran önce savaş biter, kurtulurlar. Temennimiz bu insanların o savaştan sağ salim çıkması, dua ediyoruz ve çok üzülüyoruz. Kalbimiz onlarla her zaman. Oradaki durumlar çok vahim, herkes evinde otururken üzerlerine bombalar yağıyor. Rabbim onların yardımcıları olsun. Akrabalarla en son 5 gün önce çok zor bir şekilde görüştük o da mesaj yoluyla. İnterneti zaten bilerek kesiyorlar, orada hiçbir şekilde haberdar olmayalım diye. Korku ve endişe içindeyiz, onlar için korkuyoruz. Onlara dua ediyoruz, biran önce savaş biter, kurtulurlar ve katliamlar sona erer." dedi.

Ailem için endişeleniyorum

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencisi Khalid Yamak ise, "Annem, babam ve 5 kardeşim Filistin'de ve haber alamıyorum. 3 gün önce konuştum, durumları çok kötü, onlar için çok korkuyorum. Görüşemiyorum onlarla ailemi çok özledim. Çok korkuyorlar, inşallah bu savaş biter." şeklinde konuştu.

Filistin'de savaş çok vahim bir şekilde sürüyor

Öğrencilerden Shahd Alborra da, " Filistin'de çok vahim bir şekilde savaş oluyor, ne zaman biter hiçbir fikrimiz yok. Hiç bitecek gibi değil çocuklar, anneler ölüyor. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Çok kötü bir durumdayız, korkuyoruz, onlar adına endişeliyiz. Filistin'de birçok akrabamınız var hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, en son 5 gün önce ulaşabildik ve durumları çok kötüydü. İnşallah bu savaş biran önce biter, herkes kurtulur, hayatları çok güzel bir şekilde devam eder." ifadelerine yer verdi.

Filistinli öğrencilerimizin acılarını hafifletmeye çalışıyoruz

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise, üniversitelerinde öğrenimlerini sürdüren Filistinli öğrencilerin yanlarında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını söyleyerek, "Dünyanın gözü önünde yaşanan bir katliam var, biz de ülke olarak dünyaya örnek olacak şekilde tepkiler vermeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Filistin halkının yanında olduğumuzu her fırsatta belli ediyoruz. Tabi üniversitelerimizde de öğrencilerimiz var, bizim üniversitemizde olan öğrencilerimizle de zaman zaman bir araya geliyoruz. Onların ihtiyaçlarını tamamlama hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Onların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz, o bölgede hepsinin akrabaları var. Burada acılarıyla beraber başka sıkıntıları da olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Yardımcı olmak adına onlarla beraberiz. Gönlümüzle, dualarımızla sesimizin yettiği kadar Yozgat Bozok Üniversitesi olarak onların acılarını paylaşmaya devam edeceğiz, onların yanındayız" dedi.