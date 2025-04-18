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İstanbul Ebeveyn Zirvesi 19 Nisan'da gerçekleşecek

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İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Aile Yılı' kapsamında düzenlediği İstanbul Ebeveyn Zirvesi, 19 Nisan'da gerçekleştirecek.

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Aile Yılı' kapsamında düzenlediği İstanbul Ebeveyn Zirvesi, 19 Nisan'da gerçekleştirecek. Zirvede, aile psikolojisinden dijital okuryazarlığa uzanan çok sayıda konu, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen programlar düzenleniyor. Eğitimde fırsat eşitliği, değer aktarımı ve psikososyal gelişim alanlarında ailenin belirleyici rolüne dikkat çeken saha çalışmaları ve aile merkezli programlar yapılıyor. Bu kapsamda planlanan 'İstanbul Ebeveyn Zirvesi' 19 Nisan'da Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde gerçekleştirecek. Gün boyu sürecek zirvede, aile psikolojisinden dijital okuryazarlığa uzanan çok sayıda konu, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

Etkinlik öncesi açıklama yapan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Biz aileyi, evlatlarımızın karakter inşasının başladığı ilk mektep olarak görüyoruz. Okul bilgiyi inşa eder, aile ise kişiliği. Bu iki yapı birlikte çalıştığında ortaya sadece başarılı öğrenciler değil; özgüveni yüksek, vicdanlı, sorumluluk sahibi bireyler çıkar. Türkiye Yüzyılı, ancak bu ortak inşayla mümkün olurö ifadelerini kullandı. Yentür, ayrıca İstanbul'da yürütülen rehberlik çalışmaları, veli eğitimleri ve okul-aile birlikleriyle iş birliğinin güçlendirildiğini vurgularken, ebeveynlerin değişen toplumsal koşullara ve dijital dönüşüme uyum sağlaması için destekleyici modeller geliştirdiklerini de belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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