Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türk İşaret Dili Sözlüğüne 4,5 Milyondan Fazla Erişim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne, 150 ülkeden 4,5 milyondan fazla erişim sağlandığı bildirildi. Sözlük, Türk işaret dili ve Türkçe olarak sunulan video tabanlı içeriklerden oluşuyor ve işitme engelli öğrenciler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacılar tarafından kullanılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türk İşaret Dilini öğrenmek isteyenler, işitme engelliler okullarında eğitim gören öğrenciler ve eğitimciler için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 150 ülkeden 4,5 milyondan fazla erişim sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 150 ülkeden 4,5 milyondan fazla erişim sağlandı. Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında https://tidsozluk.aile.gov.tr/ internet adresinden hizmete sunulmaya başlanan Sözlük, Türkiye'nin 26 şehrinden ve 113 Türk İşaret Dili anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili derlemine dayandığı belirtildi.

Çevrimiçi ortamda tasarlanan video tabanlı sözlük içerikleri Türk İşaret Dili ve Türkçe olarak sunuluyor. 2015 yılındaki Türk İşaret Dili Araştırma Projesi kapsamında toplanan verilerle en fazla kullanılan 2 bin sözcükten oluşan sözlükte, işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı tür ve türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan toplam 11 bin 428 video bulunuyor.

Sözcüklerin transkripsiyonun ve Türkçe çevirisinin işitme engellilerin Türkçe öğrenmesine ve işitenlerin Türk İşaret Dili öğrenmesine katkı sağlamasının hedeflendiği sözlükte İngilizce çeviri de mevcut.