Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni Ebeveyn Rehberlik Uygulaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasına, çocuğu okul öncesi ve ilkokul eğitimine başlayan ebeveynler için yeni içerikler yüklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasının hizmete girdiği nisan ayından bu yana anne babalardan yoğun ilgi gördü. Kullanıcıların internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan yararlanabildikleri mobil uygulama 6 ay gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 350 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı. Uygulamanın gördüğü yoğun ilgi üzerine, içeriği güncellenerek çocuğu okul öncesi ve ilkokul çağında olan ebeveynlere yönelik yeni içerikler eklendi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu içerikler, anne babaların; çocuğun okula uyum sürecine destek olma, duygusal ve davranışsal zorluklarla baş etme, okul kaygısıyla başa çıkma yolları, arkadaşlık ilişkilerinin önemi ve desteklenmesi ve dijital medya kullanımında denge kurma gibi kritik konularda bilgi sahibi olmalarını ve desteklenmelerini amaçlıyor.

YENİ İÇERİKLER EBEVEYNLERE REHBERLİK EDİYOR

Erken çocukluk döneminden ilkokula geçişe kadar olan süreci kapsayan içerikler, ebeveynlere çocuklarının gelişim dönemlerine özgü ihtiyaçları hakkında bilgi veriyor. Çocuğu okul öncesi eğitimine başlayan ebeveynler için oluşturulan yeni içeriklerde; çocuğun okula uyum sürecine nasıl destek olunabileceği, ayrılık kaygısıyla baş etmede ebeveynlerin kullanabileceği yöntemler, sabah rutinlerinin nasıl oluşturulacağı, arkadaşlık ve paylaşma becerilerinin nasıl geliştirilebileceği, duygusal ve davranışsal zorluklarla baş etmede anne babaların dikkat etmesi gereken hususlar ve okul öncesi dönemdeki oyunun rolü gibi konular yer alıyor. Çocuğu ilkokula başlayan ebeveynler için oluşturulan yeni içeriklerde ise ilkokula uyum sürecinin nasıl yönetileceği, okul kaygısıyla başa çıkma yolları, sorumluluk bilincinin nasıl kazandırılabileceği, ödev zamanlarının çatışmaya dönüşmemesi için uygulanabilecek stratejiler, okuma yazma öğrenme sürecinde anne babaların destekleyici rolü, uyku ve beslenme alışkanlıklarının akademik başarıyla ilişkisi, arkadaşlık ilişkilerinin önemi ve desteklenmesi ile dijital medya kullanımında denge kurmanın yolları ve okuma alışkanlığının nasıl kazandırılabileceği gibi temel başlıklar ele alınıyor. Hazırlanan yeni içeriklerle, ailelere bir yandan bilgi sunarken diğer yandan da günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik önerilerle sürece katkı sağlamaları amaçlanıyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARINA DA ULAŞILABİLİYOR

Öte yandan aile hayatına dair güvenilir ve kapsamlı bilgileri tek bir çatı altında toplayan uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgiler, pozitif anne babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynlerin çocuğun gelişim dönemine uygun, ailece yapabilecekleri bilgi ve aktivite önerilerine kolaylıkla ulaşabildiği mobil uygulamada; bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuluyor. Doğum yardımından faydalanmak isteyen ailelerin başvurularını kolaylıkla yapabildiği, başvurusu onaylanan ailelerinde ödeme bilgilerine ulaşabildiği uygulamada ayrıca ebeveynler soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabiliyorlar. İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.