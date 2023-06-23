Ahlat'ta öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek, tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Akyürek, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı. Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ailesiyle makamında kabul ettiği Akyürek'i başarısından dolayı tebrik etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek, tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.

4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı.

Akyürek, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı.

Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ailesiyle makamında kabul ettiği Akyürek'i başarısından dolayı tebrik etti.

Özden, gazetecilere, Akyürek'in girdiği sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını söyledi.

Akyürek'in kentte 500 tam puan alan tek öğrenci olduğunu belirten Özden, "Öğrencimizin bize yaşattığı birincilikten dolayı ailesini, okul idaresini ve emeği geçenleri kutluyorum. Gururluyuz. Bundan sonraki öğrenim hayatında başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz." dedi.

Sınavdan tam puan almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Akyürek ise başarısında emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür etti.

Sınava hazırlanırken düzenli ve sistemli olarak evde, okulda denemeler çözdüğünü anlatan Akyürek, "Bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Düzenli çalışan herkesin başarıya ulaşabileceğine inanıyorum. Başarımı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf arkadaşlarıma hediye ediyorum." diye konuştu.

Baba Şenol Akyürek de oğlunun Türkiye'de 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer almasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu başarıyı şehit ailelerimize ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencilerine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Metin Ataş da Akyürek'in, Türkiye'de tam puan alan öğrenciler arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.