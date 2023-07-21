Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Yaz Kurslarına Katılan Öğrencilere Gezi ve Piknik Düzenlendi

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki yaz kurslarına katılan kız öğrencilere yönelik gezi ve piknik programı düzenlendi. Ahlat Aile Destek Merkezi bünyesindeki ahşap boyama, tezhip, resim, din eğitimi kurslarında 45 öğrenci eğitim alıyor. Yaz kurslarına katılan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gezi ve piknik programı düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Güven Ayber koordinasyonunda öğrenciler, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi. Gezinin ardından öğrenci ve eğitmenler Millet Bahçesi'nde piknik yaptı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaz kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, çeşitli alanlarda açılan yaz kurslarının devam ettiğini ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin yanı sıra tarihi ve kültürel geziler düzenlediklerini söyledi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki yaz kurslarına katılan kız öğrencilere yönelik gezi ve piknik programı düzenlendi.

Ahlat Aile Destek Merkezi bünyesindeki ahşap boyama, tezhip, resim, din eğitimi kurslarında 45 öğrenci eğitim alıyor.

Yaz kurslarına katılan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gezi ve piknik programı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Güven Ayber koordinasyonunda öğrenciler, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi.

Gezinin ardından öğrenci ve eğitmenler Millet Bahçesi'nde piknik yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaptığı açıklamada, yaz kurslarına yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Şu an Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çeşitli alanlarda yaz kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yaz boyunca gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin yanı sıra tarihi ve kültürel geziler de düzenliyoruz. Böylece yaşadıkları şehrin doğasını ve tarihini de gezerek öğreniyorlar." dedi.