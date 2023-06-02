AGÜ, WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması'nda 15. sıraya yükseldi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması'nda 15'inci sıraya yükseldi. AGÜ, Türkiye'den giren tek üniversite olarak genel sıralamada Cambridge, Oxford, Yale, Johns Hopkins ve Columbia gibi dünyanın köklü üniversitelerini geride bıraktı. Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ'nün yenilikçi ve lider niteliğini bir kez daha güçlü şekilde tescil ettirdiğini belirtti.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması'nda 15'inci sıraya yükseldi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan WURI 2023 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması, ABD'nin Florida eyaletindeki Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde düzenlenen törende açıklandı.

Açıklanan listeye göre, genel sıralamada geçen yıl 23'üncü sırada yer alan AGÜ bu yıl 15'inci sıraya yükseldi.

Genel listede Cambridge, Oxford, Yale, Johns Hopkins ve Columbia gibi dünyanın köklü üniversitelerini geride bırakan AGÜ, listeye Türkiye'den giren tek üniversite oldu.

AGÜ, "Öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik" alt kategorisinde ise tüm üniversiteleri geride bırakarak birinciliği elde etti.

AGÜ, "Endüstriyel Uygulama" alt kategorisinde de 37'nci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ'nün henüz çok genç bir üniversite olmasına rağmen dünyanın en saygın üniversitelerinin yer aldığı listede boy göstererek yenilikçi ve lider niteliğini bir kez daha güçlü şekilde tescil ettirdiğini belirtti.

Yılmaz, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan Rektör Yılmaz ve ABD'nin Minerva Üniversitesi Rektörü Mike Magee törene Hansa Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu'nun özel davetlisi olarak katılırken, her iki üniversitenin rektörü aynı zamanda birliğin yönetim kurulunun yeni üyeleri oldu.