AGROTEC 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda En İyi Domates ve Höşmerim Tatlısı Yarışması

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTEC 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda en iyi domates ve Höşmerim tatlısı yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye girenler altın ve plaket ile ödüllendirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTEC 26. Uluslararası Tarım Fuarı'nda en iyi domates ve Höşmerim tatlısı yarışması yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin farklı mahallelerinde yaşayanlar en iyi domates ve Höşmerim tatlısı için yarıştı.

Jürinin şekil, koku, lezzet, iç olgunluk yapısı ve kabuk kalınlığı gibi kategorilerde değerlendirmesi sonucu en iyi domates yetiştiriciliğinde Sinem Çakır birinci, Ferhat Çağlayan ikinci, Ayfer Atak ise üçüncü oldu.

Höşmerim tatlısı yarışmasında ise jüri, hijyen alanında genel temizlik, malzeme kullanımı, çalışma alanı temizliği, sunum ve kıvam kriterlerini dikkate aldı.

Yarışmanın sonunda Hacıkadın Çetin birinci, Necla Aydınlı ikinci, Zeynep Ünal ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eyyup Elmalı, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Göçer ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan tarafından altın ve plaket ile çeşitli hediyeler verildi.