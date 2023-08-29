Ağrı'nın Hamur ilçesine yeni atanan öğretmenler karşılandı

Ağrı'nın Hamur ilçesine yeni atanan 116 öğretmen, ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından makamında gül, çikolata ve kolonya ile karşılandı. Karakoç, yeni atanan öğretmenleri en güzel şekilde karşılamak için bir geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Ağrı'nın Hamur ilçesine yeni atanan 116 öğretmen, ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından makamında gül, çikolata ve kolonya ile karşılandı.

Karakoç, yaptığı açıklamada, yeni atanan öğretmenleri en güzel şekilde karşılamak için bir geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Öğretmenlerin mesleklerine başladıkları ilk günü en güzel şekilde yaşayıp hatırlamalarını istediklerini ifade eden Karakoç, "Onlardan çocuklarımıza yansıyacak ışık ve sinerji ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. İnsanlığın mimarlarına öğretmenlik hayatlarında başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Karakoç, öğretmenlere görev yerleri hakkında da bilgi verdi ve başarılar diledi. - AĞRI