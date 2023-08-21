Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İşbirliği İmkanlarını Değerlendirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Ataş ile bir araya gelerek eğitim ve istihdam alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Kökrek, okulların sorunlarına çözüm bulmak ve geçici işçi alımlarını hızlandırmak istediklerini belirtti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Ataş ile bir araya gelerek eğitim ve istihdam alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Ataş'ı makamında ziyaret ederek, ortaklaşa açılacak kurslar ve okullarda çalıştırılacak geçici işçiler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Kökrek, Ağrı'da eğitimin kalitesini artırmak için İş Kurumu ile ortak projeler yürütmek istediklerini belirterek, "Okullarımızda öğrencilerimizin temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesi için okullarımızın sorunlarına çözüm bulmak ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan okullarımıza geçici işçi alımlarını hızlandırmak istiyoruz." dedi.

Ataş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kökrek'e teşekkür etti. Ataş, "Ortak kursların açılması ve geçici işçi alımları için elimizden geleni yapacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her zaman işbirliği yapmaya hazırız." diye konuştu. - AĞRI