Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tezeren köyündeki okulu ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Tezeren köyündeki 4. Boğaziçi İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kökrek, kaliteli eğitimle gelecekte söz sahibi gençler yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Tezeren köyündeki 4. Boğaziçi İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Kökrek, Ağrı'da kaliteli eğitimle gelecekte söz sahibi gençler yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Eğitimin tüm paydaşları ile etkili iletişim, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışarak başarı çıtasını bir kademe daha yukarıya çıkaracaklarına inandıklarını belirten Kökrek, şunları kaydetti: "Çocuklarımıza saygıyı ve sevgiyi öğreten en etkili yer okuldur. Müdürlük olarak evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, toplumsal sorumlulukların farkında olan, bilgiyi üretebilen, ülkemizi ve ilimizi geleceğe taşıyacak yürekleri saygı ve sevgi dolu nesiller yetiştirmek esas görevimizdir."

Kökrek, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kökrek, onlara başarılar diledi.

Öğrencilerin yeteneklerine ve isteklerine göre yeni yeni başarılar tatmalarını arzuladığını ifade eden Kökrek, "Öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla sevgi saygı çerçevesinde, hedefini belirlemiş ve gayretli öğrenciler olarak geçireceğinize inanıyorum." dedi.

Kökrek, buradan öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle de bir süre görüştü. Öğretmenlik mesleğinin kültürün ve medeniyetin temelini oluşturduğunu vurgulayan Kökrek, öğretmenlere teşekkür ederek, ilde eğitim kalitesini arttırmak için hep birlikte el ele verip başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Kökrek'e Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir de eşlik etti. - AĞRI