Ağrı'da Müzik Öğretmeni Köy Köy Gezerek Çocuklara Müzik Sevgisi Aşılıyor

Ağrı'da müzik öğretmenliği yapan Mehmet Günay Eser, 7 yılda 120 köyü gezip çocuklara müzik sevgisini aşıladı. Kendi imkanlarıyla müzik aletlerini yanına aldı, köy yollarına düşen ve 7 yıldır gezerek çocukları müzikle, müzik aletleriyle tanıştıran Eser, binlerce çocuğun yüreğine dokundu.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesinde görev yapan Mersinli müzik öğretmeni Mehmet Günay Eser, köy köy gezerek öğrencilere müzik enstrümanlarını tanıtıyor. Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesinde görev yapan müzik öğretmeni Eser, köy çocuklarını müzikle buluşturmak için ders saatinin olmadığı zamanlarda yanına aldığı enstrümanlarla yola koyuluyor.

Otomobiliyle köylere giderek çocuklarla buluşan Eser, okullardaki çocuklara hem müzik enstrümanlarını tanıtıyor hem de türküler söyleyerek güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Genç öğretmen Eser, ut, sipsi, mandolin ve kaval gibi enstrümanları çocuklara göstererek asırlık müzik aletlerini tanımalarını sağlıyor. Bir tarafta çocukların hayatlarına kalplere dokunmak için projeler yazan öğretmen Eser'i Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan tarafından özveri ve fedakar çalışmalarından dolayı ilçe proje koordinatörlüğüne görevlendirildi. Öğrencilerin umut ışığı olmak ve meslektaşlarına yönelik projeler yazan öğretmen Eser, ilçe halkının sempatisini kazandı.

Eser, yaptığı açıklamada, "6 yıldır Tutak ilçesinde Müzik Öğretmeni olarak görev yapıyorum. Geldiğim dönemden beri, bulunduğum ilçemize olumlu anlamda bir şeyler kazandırmak için elimden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyorum. Bunu aynı zamanda öğretmenliğin toplumu iyi anlamda değiştirici ve dönüştürücü özelliği ile bağdaştırıyorum. Bu anlamda 7 yıl önce başlattığım ve şu an 120 köye ulaştığım "Köy Çocukları Geleneksel Çalgılarla Tanışıyor" projem ile, Anadolu'nun farklı köylerini geziyorum. Gittiğim köylerde bulunan çocukları geleneksel çalgılarımız ve evrensel çalgılarla tanıştırıyor, mini köy konserleri gerçekleştiriyorum. Köylerde yaşayan çocuklarımızın büyük çoğunluğu hayatında ilk kez çalgılarla tanışıyor. Tellere dokunuyor, çalgıları ellerine alıyor ve seslerini duyuyor. Bu hem onlar, hem benim için büyük bir deneyim. Gittiğim köylerde sadece bir şeyler öğretmiyor, aynı zamanda köy çocuklarından da bir şeyler öğreniyorum. Köyde doğmuş biri olarak ülkemizin köylerine büyük bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Ben borcumu bu şekilde ödemeye çalışıyorum. Ülkemizin için hepimizin yapacağı bir şeyler mutlaka var. Kimi zaman yere çöp atmamak, kimi zaman yaşlılara yardım etmek, kimi zaman kötülüklerle sanatla, sporla savaşmak gibi. Bütün öğretmenlerimizin Anadolu'nun farklı bölgelerinde benim gibi çaba sarf ettiğini biliyorum. Kim emek veriyorsa sağ olsun, var olsun. Aynı zamanda yaklaşık 5 yıldır sokak hayvanları için mama yardımı toplayarak, özellikle kışın sert geçtiği bölgemizde geceleri dışarı çıkarak, mama dağıtımı gerçekleştiriyorum. Bu anlamda mama desteğinde bulunmak isteyen herkesi de güçlerimizi birleştirmeye davet ediyorum. Ben enerjim yettikçe köylerde olmaya devam edeceğim. Umarım dünyayı çocukların güzel gülüşleri ile değiştirebiliriz. Şimdi de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde proje koordinatörü olarak görevlendirildim. Şuan hem öğrencilerimize, hem de meslektaşlarıma yönelik projeler hazırlıyorum. Bana her konuda desteklerini esirmeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Necmi Karaoğlan'a çok teşekkür ederim. Hayata geçirdiğim "Köy Çocukları Geleneksel Çalgılarla Tanışıyor" projesi kapsamında köyleri gezip öğrencilerimizi müzik enstrümanlarıyla tanıştırmaya devam ediyorum" dedi.

Eser'in bu örnek davranışı, hem meslektaşları hem de öğrencileri tarafından takdirle karşılandı. Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, Eser'in ilçeye büyük katkılar sağladığını belirterek, "Mehmet Günay Eser öğretmenimiz, ilçemizde görev yaptığı süre boyunca çok başarılı çalışmalara imza attı. Köy köy gezerek çocuklarımıza müzik sevgisini aşıladı. Kendisi ilçemizin proje koordinatörü olarak da görev yapıyor. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - AĞRI