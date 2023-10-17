Ağrı'da Jandarma Trafik Ekipleri Okulları Ziyaret Ederek Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Veriyor

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrenci servislerini denetleyip okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Ekipler, öğrencilere trafik güvenliği, genel trafik kuralları, yaya geçidi, okul servis araçlarında hareket tarzı, servis araçlarına binme ve inme konularında eğitim veriyor.

Ağrı'da, jandarma trafik ekipleri okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik güvenliği ve trafik kuralları hakkında bilgi veriyor. Bu sayede öğrenciler hem trafikte daha dikkatli olmayı hem de trafik kültürünü öğreniyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrenci servislerini denetleyip okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Ekipler, ekim ayı içerisinde 95 okulda öğrencilere trafik güvenliği, genel trafik kuralları, yaya geçidi, okul servis araçlarında hareket tarzı, servis araçlarına binme ve inme konularında eğitim verdi. Taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren 750 okul servis aracını denetleyen ekipler, eğitim öğretim dönemi içerisinde denetimlerini sürdürecek.

Jandarma trafik ekiplerinin verdiği eğitimler, öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak gösteren ekiplerle soru-cevap şeklinde etkileşime giriyor. Ekipler, öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili broşürler ve hediyeler de dağıtıyor. - AĞRI